Brics Brasil: Lula não descarta ampliação do bloco e não pedirá mudança de posição do Irã

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não descartou uma possível ampliação do Brics, em entrevista ao final da cúpula do bloco, que ocorreu ontem e hoje no Rio de Janeiro. Durante a coletiva, Lula reiterou várias vezes críticas aos órgãos multilaterais globais e afirmou que os países ricos "tomaram conta" das instituições. "Queremos reunião justa", frisou.

O presidente classificou a Organização das Nações Unidas (ONU) como "um shopping de discursos ideológicos".

Sobre o Irã, Lula disse que ninguém pedirá ao país para mudar de posição sobre a questão da Palestina. "O Irã está perto, no calor das disputas, ele pode pensar de maneira diferente. Mas nós os Brics podemos continuar a pensar que a melhor solução é a de dois Estados, sem que um país se sobressaia ao outro", argumentou.

A respeito da questão das mudanças climáticas, o presidente afirmou que essa não é uma questão "radical" ou de "bicho grilo".