Brasileiros capturados por Israel poderão assinar acordo para serem deportados; oito se recusam

Estadão Conteúdo

Visita de equipe da Embaixada brasileira em Tel Aviv aos 13 detidos no Centro Prisional de Ktziot durou mais de oito horas, segundo membros do Itamaraty Integrantes da equipe da Embaixada brasileira em Tel Aviv visitaram nesta sexta-feira, 3, os brasileiros da flotilha humanitária Global Sumud detidos por Israel.

O grupo fazia parte dos 40 barcos que navegavam até a Faixa de Gaza para levar mantimentos para o povo palestino quando foi interceptado pelas forças israelenses nesta quarta-feira, 1º.

Fontes do Itamaraty afirmaram ao Estadão que os brasileiros apresentam bom estado de saúde e que, segundo os próprios detidos, o governo israelense ofereceu a possibilidade de assinarem um documento para serem deportados ao Brasil. Até o momento, somente cinco dos 13 brasileiros detidos sinalizaram intenção de firmar o acordo.

Já os integrantes da flotilha que recusarem o acordo estarão sujeitos a processo judicial movido por Israel, que também poderá deportá-los, mas não há previsão de quanto tempo o trâmite poderá durar.

A visita de mais de oito horas ocorreu no Centro Prisional de Ktziot, maior prisão do território israelense localizado a cerca de 100 quilômetros ao norte da capital. Os brasileiros estão separados em dois grupos, divididos por gênero. Entre os capturados, está a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE).

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse ter sido informado da detenção da deputada e que pediu todo o apoio do Itamaraty no contato com autoridades israelenses para que a deputada tenha "as prerrogativas respeitadas, assim como os direitos dos demais brasileiros".

Em nota publicada nesta quinta-feira, 2, a chancelaria condenou a ação militar israelense e afirmou que a detenção "viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica".

A flotilha Global Sumud (palavra que significa "resiliência" em árabe) é um movimento humanitário que tenta furar o bloqueio à Faixa de Gaza com mantimentos. A frota de barcos saiu de Barcelona, na Espanha, em 31 de agosto com 45 embarcações e mais de 500 pessoas. Ativistas como a sueca Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila estavam presentes na flotilha, assim como o ator irlandês Liam Cunningham e uma delegação brasileira com 17 integrantes.

