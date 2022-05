Brasileiro tem 1º caso de varíola dos macacos registrado na Alemanha

A Alemanha registrou o primeiro caso de infecção por varíola dos macacos no país. O Instituto de Microbiologia da Bundeswehr, ligado às Forças Armadas alemãs, afirmou que o vírus foi detectado nesta quinta-feira (19) em um brasileiro de 26 anos, que chegou à Alemanha vindo de Portugal, após passar pela Espanha.

O Ministério da Defesa alemão declarou que que "o vírus da varíola dos macacos foi detectado pela primeira vez na Alemanha pelo Instituto de Microbiologia de Bundeswehr. Nosso instituto em Munique já havia diagnosticado o primeiro caso do coronavírus em 2020”. Espanha e outros países europeus vivem surto da doença.

De acordo com a Agência Brasil, autoridades portuguesas confirmaram ter identificado cinco casos da infecção por varíola dos macacos. Os serviços de saúde da Espanha estão testando 23 casos em potencial, depois que o Reino Unido colocou a Europa em alerta para o vírus.

Segundo a agência Reuters, os cinco doentes portugueses, de 20 casos suspeitos no país, estão estáveis. São homens e todos vivem na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo as autoridades sanitárias portuguesas.