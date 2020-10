Brasileira é uma das vítimas no ataque em Nice: ‘Diga aos meus filhos que os amo’

A brasileira Simone Barreto, de 44 anos, morta em atentado terrorista na Basílica de Notre-Dame, em Nice, na manhã da última quinta-feira (29), deixou uma mensagem aos filhos antes de morrer.

De acordo com a apuração do site Antagonista, a emissora francesa de televisão mostrou o relato de uma testemunha falando que Simone, já ferida tentou se refugiar em um café do lado da igreja e pediu: “Digam a meus filhos que eu os amo”.

Simone deixa três filhos. Na noite anterior (29), o Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte da brasileira. Ao todo, três pessoas morreram no atentado.

“O governo brasileiro informa, com grande pesar, que uma das vítimas fatais era uma brasileira de 44 anos, mãe de três filhos, residente na França. O presidente Jair Bolsonaro, em nome de toda a nação brasileira, apresenta suas profundas condolências aos familiares e amigos da cidadã assassinada em Nice, bem como aos das demais vítimas, e estende sua solidariedade ao povo e governo franceses”, registrou o texto do Itamaraty.

LEIA MAIS: CONFIRMADA A IDENTIDADE DO AUTOR DO ATAQUE NA BASÍLICA DE NOTRE-DAME

O ataque

Um atentado com faca deixou três mortos e vários feridos na manhã desta quinta-feira (29) na Basílica de Notre-Dame de Nice, na França. O suspeito foi detido e o caso é tratado como ato de terrorismo, conforme o prefeito.

Um atentado com faca deixou três mortos e vários feridos. O suspeito foi detido e o caso é tratado como ato de terrorismo, conforme o prefeito.

A polícia francesa informou que uma mulher de cerca de 70 anos tinha sido degolada e que o sacristão da igreja foi esfaqueado dentro do templo – também com cortes na garganta.

Segundo autoridades francesas, o suspeito do atentado terrorista é um jovem tunisiano de 21 anos. Ele teria entrado na Europa através do porto de Lampedusa, na Itália, em setembro. A ilha é porta de entrada do Mediterrâneo.

Ele foi identificado como Brahim Aoussaoui. Os investigadores acreditam que o jovem tenha chegado na França em outubro.