Confirmada a identidade do autor do ataque na Basílica de Notre-Dame

O responsável pelo ataque terrorista que deixou três pessoas mortas e várias feridas em Nice, na França, é o jovem tunisiano Brahim Aoussaoui, de 21 anos. A família confirmou a identidade do acusado e informou que ele chegou a mandar foto do local aos parentes. As vítimas foram mortas na Basílica de Notre-Dame.

Em entrevista ao "Al Arabiya", o irmão de Brahim contou que recebeu uma foto da igreja e a mensagem de que "queria passar a noite em frente à basílica". A família ainda afirmou que reconheceu o jovem nas fotos divulgadas pela imprensa.

"Sim, é ele. É o nosso filho. Ele tinha me ligado assim que chegou na França", disse a mãe, sem precisar a data da chegada e visivelmente abalada pela situação. Segundo informou o portal local, a família vive em condição de pobreza.

NOTA OFICIAL DA TUNÍSIA

A Tunísia chegou a emitir uma nota oficial sobre o ocorrido afirmando que condena fortemente o ataque terrorista. O país também informou que abriu uma investigação na Procuradoria Antiterrorismo de Túnis para entender o caso e buscar com quem Aoussaoui se relacionava. A mídia local destacou que alguns familiares do jovem já foram interrogados.

MOTIVAÇÃO

A motivação do crime ainda está sendo investigada, mas os primeiros desdobramentos indicam que Brahim agiu sozinho e gritou palavras em árabe durante toda a ação. Ele só parou quando foi preso e levado para um hospital. Na noite de quinta, a "BFMTV" divulgou que um outro homem, de 47 anos, foi preso por suposta ligação com Aoussaoui. A França investiga o caso como terrorismo.

O que se sabe até o momento é que o tunisiano chegou à Europa através de um barco de migrantes que desembarcou na ilha italiana de Lampedusa, em 20 de setembro, e que chegou na França no início de outubro. Agora, os investigadores buscam entender os passos do jovem entre os dois países e quais as motivações do crime.