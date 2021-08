Brasileira aguarda audiência para que o príncipe de Mônaco reconheça a paternidade da sua filha

Uma brasileira revelou, em uma entrevista exibida pelo programa Domingo Espetacular neste domingo (1), que aguarda uma audiência para ter o reconhecimento da paternidade da sua filha de 15 anos. Segundo a mulher, que não teve o nome revelado, o pai da adolescente é o príncipe Albert II de Mônaco.

A brasileira afirma que eles passaram cerca de 30 dias passeando pela europa e que em nenhum momento percebeu a real identidade do monarca.“Na época, ele ainda não era príncipe, né. Lá ele caminhava como uma pessoa normal. Até hoje falam que é normal encontrar com eles lá caminhando como pessoas normais. Ninguém aborda. São pessoas comuns.”

Segundo ela, ao contar que estava grávida, o príncipe pediu para ela realizar um aborto, pois não possuía o desejo de ser pai. Após o nascimento da criança, Albert procurou a brasileira, mas como ela estava chateada, pediu que ele desaparecesse.

A mulher só descobriu a identidade do monarca em 2019, após uma conversa com um amigo que a instigou a procurar o príncipe no Google. “ Eu estava com um amigo meu que estava com uma pessoa que era de Mônaco. Falei: ah, poxa, legal e contei: a primeira vez que fui a Mônaco foi com o pai da minha filha. Só que depois que engravidei ele sumiu e desapareceu. Esse meu amigo brincando comigo, disse 'não é que o pai da sua filha é o príncipe Albert de Mônaco’. Aí, entrei no Google, vi a foto dele e reconheci imediatamente”, declarou.

Ela afirma que o seu único desejo é que a Justiça peça o exame de DNA e que o monarca faça o reconhecimento da filha e procure conhecê-la. Ela ainda alega que está disposta a fazer um acordo abrindo mão do dinheiro para realizar o desejo da criança em conhecer o pai.

Os representantes do príncipe Albert II foram procurados pela equipe do programa, mas afirmaram que não iriam se pronunciar. Nos últimos anos, o monarca reconheceu dois filhos como legítimos, após as mães ingressarem com ações judiciais pedindo reconhecimento da paternidade. Atualmente, o monarca é casado com a ex-nadadora olímpica Charlene Wittstock, com quem tem dois filhos, Jaime e Gabriela, gêmeos de seis anos de idade.