Brasil pede suspensão de tarifas e se reúne com equipe dos EUA novamente, dizem autoridades

O Brasil pediu a suspensão de tarifas enquanto negocia um acordo comercial com os EUA e se reunirá novamente com a equipe americana ainda neste domingo à noite (horário local), na Malásia. As informações foram reveladas pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Fernando Elias Rosa, em entrevista à Globo News.

Segundo Vieira, a reunião desta noite será com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial (USTR, em inglês) Jamieson Greer.

Elias Rosa afirmou que as autoridades brasileiras não esperam uma decisão imediata sobre a suspensão de tarifas durante a reunião, mas sim que as autoridades americanas continuem a discussão comercial. Vieira acrescentou que espera concluir a negociação sobre cada setor da tributação americana em algumas semanas.

Também serão organizadas visitas de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos EUA e do presidente americano, Donald Trump, ao Brasil, disse Vieira, sem detalhar os planos.

A entrevista aconteceu pouco depois de terminar a reunião bilateral de Lula e Trump, às margens da cúpula da Associação de Países do Sudeste Asiático (Asean, em inglês).