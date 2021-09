Boxeadora morre cinco dias depois de sofrer nocaute durante luta

A boxeadora mexicana Jeanette Zacarías Zapata morreu na última quinta-feira (02), cinco dias depois de ser nocauteada durante um evento em Montreal, no Canadá. As informações são do O Globo.

A luta, que estava prevista para durar seis rounds, foi interrompida após a lutadora de 18 anos ser nocauteada com uppercut de esquerda e um gancho de direita, precisando ser retirada de maca e levada para o hospital. A notícia do falecimento veio pelo Grupo Yvon Michel. "Com grande tristeza e tormento soubemos, por meio de um representante de sua família, que Jeanette Zacarías Zapata faleceu esta tarde".

Marie Pier Houle, sua adversária, postou um comunicado do Facebook lamentando o ocorrido. "O boxe traz muitos riscos e perigos. Este é o nosso trabalho, a nossa paixão. Nunca faz parte dos meus planos ter a intenção de ferir gravemente um adversário", declarou.