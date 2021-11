Bordel dá 30 minutos grátis para quem se vacinar contra a Covid

Buscando promover a imunização da população contra a Covid-19 (além de seu próprio negócio, claro), um bordel de Viena partiu para uma promoção mais radical: 30 minutos grátis para os clientes que tomarem ao menos uma dose da vacina num posto instalado no próprio estabelecimento. O Fun Palast fica na capital da Áustria, país onde a vacinação parece estar estagnada, com 64% dos adultos com as duas doses. O índice é um dos piores entre os países da Europa ocidental. As informações são de O Globo.

De acordo com a promoção, quem ainda não estiver vacinado e topar receber uma dose do imunizante ganha um voucher que dá direito a 30 minutos na sauna, na companhia de uma das profissionais que trabalham na casa. E a vacina será aplicada num posto montado dentro do próprio bordel, conforme garantiu Peter Laskari, gerente do Fun Palast, à agência de notícias Reuters.

"Eu li que, para termos uma imunidade coletiva, precisaríamos de no mínimo 70%, 75% de pessoas totalmente vacinadas. E atualmente estamos com 64%. E também através das estatísticas, vemos que os homens são a maioria de quem recusa a vacina, muitos deles com histórico de imigração. Então queremos atrair esse público", explicou Laskari à Reuters.

A "promoção" do bordel aparece num momento crítico da pandemia na Áustria. No último sábado, o país registrou 9.943 casos de Covid-19, um número superior aos 9.586 registrados em 13 de novembro de 2020, até então recorde nacional.

Na última sexta-feira, o governo austríaco começou a implementar a chamada "Regra do 2G", que significa que pessoas que não tenham tomado as duas doses da vacina não podem mais entrar em locais fechados com capacidade para mais de 25 pessoas, como restaurantes, bares, academias e salões de beleza. Quem tomar agora a primeira dose terá que esperar quatro semanas e realizar um teste negativo para poder voltar a frequentar esses estabelecimentos.