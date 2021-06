Bombeiro chamado para acidente de carro vê a filha morta nas ferragens

Um bombeiro chamado para prestar socorro em um acidente de carro descobriu que a filha estava nos destroços. Ela morreu na tragédia. Outrs três pessoas ficaram gravemente feridas. As informações foram divulgadas por Daily Mail.

Adrian Smith, 47, respondeu à ligação e teve que presenciar a retirada do corpo da filha, Ella, era removido, do carro amassado, por paramédicos no local.

Ella tinha ido à praia em Broad Haven, Pembrokeshire, no País de Gales, no domingo, 13, e estava sendo levada para casa quando a tragédia aconteceu.

Ela havia se despedido dos pais algumas horas antes, quando amigos a pegaram para passear no dia ensolarado.

Acredita-se que o Ford Ka capotou em uma curva e foi atingido por um veículo que vinha logo atrás.

Smith estava de serviço na noite de domingo, quando foi chamado para o acidente de três veículos na estrada.

Quando ele chegou, viu que o Ford Ka branco de Ella havia sido esmagado no lado do passageiro onde a filha estava sentada.

A polícia disse que Ella, de Camrose, Haverfordwest, morreu no local em uma estrada rural em Haverfordwest, enquanto outras três ficaram gravemente feridas.

Arrasado

Um amigo da família disse: “Deve ter sido terrível para Adrian descobrir que a própria filha era a vítima. Ella era uma garota adorável, eles são uma família adorável - todos estão em choque e totalmente arrasados.”

Smith, a mãe de Ella, Maria, e o irmão e irmã ficaram "totalmente arrasados" com a tragédia e estão sendo apoiados por agentes especializados.