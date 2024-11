Bombardeios israelenses deixam 33 mortos no Líbano

Trinta e três pessoas morreram nesta terça-feira (12) em bombardeios israelenses contra várias regiões do Líbano, principalmente na periferia sul de Beirute, reduto do movimento islamista pró-Irã Hezbollah, informou o Ministério da Saúde.

O movimento xiita está em guerra aberta contra Israel desde setembro, após quase um ano trocando disparos na fronteira. Os bombardeios israelenses desta terça-feira ocorreram em redutos do Hezbollah, mas também em regiões raramente atacadas.

Quinze pessoas morreram e outras doze ficaram feridas na região montanhosa de Shuf, ao sul de Beirute, segundo o Ministério da Saúde. A agência de notícias nacional Ani informou que um bombardeio atingiu um prédio residencial que abrigava pessoas deslocadas pelos ataques de Israel.

VEJA MAIS

Outras oito pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque aéreo à região montanhosa de Aley, ao leste de Beirute, segundo o ministério. Uma fonte da segurança informou à AFP que uma casa que abrigava pessoas deslocadas foi atingida.

No sul do Líbano, onde o Exército israelense promove uma ofensiva terrestre desde 30 de setembro, outros bombardeios, em Tefahta e Roumin, deixaram sete mortos, segundo o ministério. Também houve ataques na cidade de Nabatiyeh e na localidade costeira de Tiro, onde uma pessoa morreu.

Duas pessoas morreram em dois bombardeios na região de Hermel, no Vale do Becá, onde o Hezbollah atua. Outro subúrbio foi bombardeado nesta quarta-feira (13, noite de terça no Brasil) no sul de Beirute, depois que o Exército israelense ordenou a evacuação da área porque atacaria "com força" prédios “ligados ao Hezbollah”.

O movimento islamita anunciou ter lançado mísseis contra uma base aérea localizada ao sul de Tel Aviv, e drones explosivos contra uma base militar perto de Nahariya, onde dois homens morreram em um disparo de foguete, segundo autoridades de Israel.

O Exército israelense lançou uma campanha de bombardeios massivos em 23 de setembro, especialmente nos redutos do movimento pró-iraniano, que lança diariamente foguetes, mísseis e drones contra Israel.

Desde o fim de setembro, a aviação israelense bombardeia regularmente a periferia sul de Beirute, onde vivem entre 600 mil e 800 mil pessoas.

Mais de 3.280 pessoas morreram, segundo autoridades, desde o início dos combates, em outubro de 2023, quando o Hezbollah abriu uma frente contra Israel em apoio ao seu aliado, Hamas, na Faixa de Gaza, onde o movimento islamista palestino está em guerra contra Israel. A maioria das vítimas morreu após o início da ofensiva israelense em setembro.