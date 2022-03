Bombardeios atingem prédios residenciais em Kiev e matam ao menos uma pessoa

Dois prédios residenciais situados em Kiev, na capital da Ucrânia, foram atingidos por bombardeios russos na manhã desta quinta-feira, 17. Ao menos uma pessoa morreu, segundo informou a prefeitura da cidade. Outras quatro pessoas ficaram feridas e mais de 30 precisaram ser resgatadas do local.

De acordo com o Serviço de Estado de Emergência ucraniano, pelo menos um dos prédios foi atingido por destroços de um míssil, o que provocou incêndio e destruição no local, no distrito de Darnytskyi.



O serviço de resgate foi acionado por volta das 5h (0h de Brasília) para atender a ocorrência. No local, a equipe de socorristas constatou que a estrutura do 16º andar foi comprometida devido à queda de destroços de um míssil. Também houve incêndios em apartamentos neste andar.