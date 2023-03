Boliviano perdido na Amazônia precisou beber água em uma bota e comer minhocas para sobreviver

O boliviano Jhonattan Acosta, de 30 anos, ficou mais de 30 dias perdido na floresta amazônica ao se separar de um grupo de amigos com quem caçava junto. O homem precisou comer minhocas e outros insetos além de tomar água em uma bota para conseguir sobreviver no local.

Acosta passou 31 dias perdido na floresta localizada na parte norte da Bolívia. Ele precisou coletar água da chuva com sua bota para conseguir se hidratar e chegou a se deparar com uma onça e um grupo de queixadas, espécie de mamífero semelhante ao porco.

O boliviano foi encontrado por um grupo de pessoas que realizava as buscas pelo homem, um mês após desaparecer. “É incrível, não acredito que as pessoas continuaram a busca por tanto tempo”, declarou emocionado o rapaz à emissora de televisão Unitel TV.

Além dos insetos, o homem também se alimentou de frutas silvestres chamadas de gargateas, conhecidas como mamão-do-mato no Brasil. Apesar de quererem respostas sobre o tempo que passou perdido, os familiares de Acosta preferiram não fazer muitas perguntas por conta do estado emocional do rapaz, que ainda estava abalado.

Ele chegou a torcer o tornozelo e achou que iria morrer após o acidente, que ocorreu no quarto dia perdido. Jhonattan perdeu 17 quilos e tinha apenas uma bala em sua espingarda, que precisou atirar para afugentar um grupo de queixadas. Segundo o irmão de Acosta, o boliviano que toca violão vai parar de caçar para sempre e vai se dedicar à música.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)