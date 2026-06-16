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Bolívia fecha parceria de US$ 20 milhões com os EUA para combater crime no país

Estadão Conteúdo

Os Estados Unidos voltaram a ser um parceiro estratégico da Bolívia na luta antidrogas depois de 18 anos, após a assinatura de um acordo que prevê até US$ 20 milhões destinados ao treinamento e ao equipamento das forças de segurança bolivianas.

A embaixada dos Estados Unidos detalhou nesta terça-feira, 16,a que houve uma "negociação minuciosa" de vários meses entre os dois países para chegar ao acordo. Segundo o documento, Washington colaborará com a formação, o equipamento e o apoio à investigação, à interceptação e ao desmantelamento de redes internacionais de narcotráfico.

O acordo também ajudará na investigação de crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e corrupção, e contribuirá para melhorar a transparência e a prestação de contas na polícia e no sistema judicial, segundo o documento.

O presidente boliviano Rodrigo Paz e o governo dos Estados Unidos normalizaram suas relações diplomáticas um dia após o mandatário boliviano assumir a presidência, promovendo uma mudança em relação a quase 20 anos de governos do Movimento ao Socialismo (MAS) dos ex-presidentes Evo Morales (2006-2019) e Luis Arce (2020-2025).

Paz retomou a colaboração com a Administração de Repressão às Drogas (DEA, na sigla em inglês) dos EUA em março. A polícia boliviana capturou o suposto narcotraficante uruguaio Sebastián Marset, um dos mais procurados, que depois foi entregue aos Estados Unidos.

Além da Bolívia, representantes do Chile, Argentina, Peru e Equador também assinaram um acordo para criar um plano de combate ao crime organizado nos países, em um encontro no Chile no final de maio. Os países ainda vão se reunir novamente para avaliar o trabalho e os avanços no período.

Nesta semana, a Bolívia anunciou que se prepara para adotar uma taxa de câmbio flutuante e espera firmar um acordo de financiamento com o Fundo Monetário Internacional (FMI) após realizar uma reforma cambial.

Com informações da Associated Press

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