Biden, Trudeau e Obrador reforçam cooperação para acabar com pandemia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participou, nesta quinta-feira, 18, de reunião com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, na Casa Branca.

Em declarações pouco antes do encontro, Biden comentou, há pouco, que os três países devem trabalhar em conjunto para lidar com os desafios da atualidade, entre eles a pandemia e a crise climática. "Precisamos guiar uma recuperação econômica inclusiva e garantir que os nossos povos compartilhem os benefícios", disse.

O democrata argumentou que as nações precisam lidar também com a questão da imigração e com as desigualdades "que continuam a impedir oportunidades para muitas pessoas". Biden defendeu ainda melhorias na resiliência das cadeias produtivas e maior proteção para trabalhadores, além de apoio a pequenas e médias empresas.

O presidente americano anunciou que os EUA compraram 10 milhões de tratamentos com a pílula desenvolvida pela Pfizer contra o coronavírus. Revelou também que, até o momento, três milhões de crianças receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Segundo ele, o país tem estoque suficientes para assegurar que haja doses de reforços suficientes para toda a população.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, por sua vez, destacou que os três países estão ligados por visões semelhantes sobre o futuro. "Nossa maior prioridade, é claro, é acabar com a covid-19 e focar na recuperação econômica", destacou.

Já o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu aos líderes dos países vizinhos que deixem de rejeitar a entrada de imigrantes.