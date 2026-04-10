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Biden Jr. desafia filhos de Trump para uma luta

"Acho que (Callaghan) está tentando organizar uma luta em jaula: eu contra Eric e Don Jr. Eu disse a ele que faria isso; estou 100% dentro, desde que ele consiga concretizar", afirmou o filho do ex-presidente democrata

AFP
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Ele busca anulação de sua condenação por porte ilegal de arma e sonegação de impostos (Hannah Beier/REUTERS)

A política americana remete a um esporte de contato, mas uma das inimizades políticas mais ferrenhas de Washington pode, literalmente, terminar no ringue, depois que o filho do presidente Joe Biden desafiou os dois irmãos Trump mais velhos para uma luta.

Após anos de trocas de farpas, Hunter Biden declarou em um vídeo publicado on-line na quinta-feira (9) que estaria "100% disposto" a participar de um combate contra os filhos mais velhos do presidente Donald Trump, Don Jr. e Eric.

O canal Channel 5, dirigido pelo influenciador de esquerda Andrew Callaghan, publicou na quinta-feira em sua conta no Instagram um vídeo no qual o caçula dos Biden anuncia que participará de vários eventos durante a próxima turnê da empresa de mídia pelos Estados Unidos.

"Acho que (Callaghan) está tentando organizar uma luta em jaula: eu contra Eric e Don Jr. Eu disse a ele que faria isso; estou 100% dentro, desde que ele consiga concretizar", afirmou o filho do ex-presidente democrata.

Os detalhes do eventual desafio seguem imprecisos; entre outras incógnitas, não está claro se os irmãos Trump lutariam juntos ou separadamente, nem onde o evento poderia ser realizado.

Até o momento, não houve resposta pública de Don Jr. nem de Eric, que - com 48 e 42 anos, respectivamente - têm vantagem de idade sobre seu eventual oponente, de 56 anos.

A rivalidade entre o atual ocupante da Casa Branca e seu antecessor - que se acirrou quando Biden derrotou Trump em 2020 - foi marcada por ataques pessoais.

Trump ridicularizou reiteradamente seu adversário democrata com apelidos como "Sleepy Joe" (Joe Sonolento) e acusou seu governo - sem apresentar provas - de fraudar as eleições de 2020 e "instrumentalizar" as agências federais contra os republicanos.

Biden, por sua vez, apresentou Trump como uma ameaça à democracia e chegou a afirmar que gostaria de "lhe dar uma surra" se os dois tivessem estudado juntos no ensino médio, por causa de seus comentários grosseiros sobre as mulheres.

Segundo o USA Today, Callaghan sugeriu que a ideia do combate pode ter sido proposta em parte em tom de brincadeira.

No entanto, afirmou que ficaria "mais do que feliz" em organizar o confronto se todas as partes estivessem dispostas a entrar no octógono.

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