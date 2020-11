Biden diz que política de taxas de juros do Fed tem sido 'positiva'

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira que apoia a forma como o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) administra a política de taxas de juros e que já selecionou uma pessoa para chefiar o Departamento do Tesouro.

"Acho que tem sido positivo até agora", disse Biden sobre as políticas de taxas de juros do Fed. Ele afirmou que revelaria sua escolha para o Departamento do Tesouro após o feriado de Ação de Graças no país, comemorado em 26 de novembro.