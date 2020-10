Bebê sobrevive em geladeira de necrotério após ser declarado morto; assista

A cidade de Puebla foi notícia nos principais jornais e sites mexicanos na última quarta-feira, 21, por conta de um caso impressionante. Um bebê nascido prematuramente, com apenas 23 semanas de vida, passou quase seis horas na geladeira de um necrotério depois de ter a morte atestada pela equipe médica do hospital La Margarita.

A criança, do sexo masculino, nasceu às 4h30 da quarta-feira, mas, por não apresentar sinais vitais após o parto foi considerado morto e transferido para o necrotério do hospital. Mas, para espanto de todos, foi encontrado ainda com vida por volta das 10h, quando os responsáveis pela agência funerária se preparavam para entregar o corpo aos pais.

De acordo com o relato de um funcionário da funerária, que atendeu a ocorrência, antes mesmo de ser retirado da geladeira do necrotério, o bebê começou a chorar e a se mexer. “Quando chegamos no necrotério percebemos que o bebê se mexia e chorava em tom baixo. Chamamos o pai e ele também confirmou o fato. Pedimos então que o médico que havia assinado a certidão de óbito viesse ao necrotério com urgência”, contou.

O funcionário questionou a decisão da equipe em atestar o óbito da criança, sendo que ela estava viva. “Não consigo entender como ele não morreu enquanto estava lá. A geladeira em que estava é normalmente usada para guardar membros de amputados. Nunca tinha visto nada assim antes”, declarou.

Imagens emocionantes que ganharam a internet mostram o momento em que o pai do bebê observa a criança chorar e fica estimulando o pequeno a “continuar lutando”. “Aqui estou. Continue lutando, pequeno, resista meu amor. Por favor, Deus, acompanhe este pequenino, fique com ele porque ele ainda está vivo”, diz o pai.

Uma investigação será aberta pelo sistema de saúde do México para apurar o caso, que foi confirmado por meio de nota:

“Nas primeiras horas da quarta-feira, 21 de outubro, um bebê nasceu prematuramente com 23 semanas. Ele não tinha sinais vitais e foi declarado morto e transferido para a área do necrotério do hospital. Quando o corpo estava para ser entregue a um parente, a equipe médica e um representante da agência funerária perceberam que o bebê estava vivo”.

Os médicos disseram à imprensa local na noite passada que o bebê ainda estava vivo, mas estava sendo mantido sob observação em uma unidade neonatal de terapia intensiva.