VÍDEO: Barbeiro tem salão demolido após usar cuspe para massagear cliente

Um barbeiro de Kannauj, em Uttar Pradesh, na Índia, ganhou fama por realizar algo nada legal. O profissional provocou indignação na internet após usar a própria saliva para massagear o rosto de um cliente.

No início da semana, o vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o barbeiro, identificado como Yusuf, cuspindo na mão. Ele usa a saliva misturada com creme facial, para fazer massagem no rosto de um homem.

O cliente, sem saber da violação, faz um sinal de “joinha” para a câmera com um sorriso no rosto.

A filmagem provocou diversos protestos, incluindo de políticos locais e ativistas, e Yusuf foi preso. Na quinta-feira (08), os funcionários da Prefeitura de Kannauj demoliram o salão com uma retroescavadeira.

Porém, a justificativa que as autoridades deram para a situação, é que o barbeiro construiu o estabelecimento em terras estatais. As informações foram divulgadas pelo jornal India.com.