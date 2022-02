Bancos russos estão fora do sistema global de pagamentos, o Swift

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou durante pronunciamento no início da noite deste sábado (26) que bancos russos selecionados foram excluídos do sistema global de pagamentos, o Swift. A medida é uma retaliação ao governo do presidente Vladimir Putin, que nesta semana iniciou uma invasão contra o território da Ucrânia. Com informações da CNN.

“Vamos paralisar os ativos do Banco Central da Rússia. Isso vai congelar as transações e vai tornar impossível para o Banco Central para liquidar ativos. E, finalmente, vamos proibir os oligarcas russos de utilizarem seus recursos financeiros em seus mercados”, disse von der Leyen.

A representante da comissão disse ainda que “todas essas medidas devem danificar a capacidade de Putin de financiar sua guerra” e que “elas também terão impacto erosivo em sua economia”. “Putin abraçou um caminho para destruir a Ucrânia, mas o que ele está fazendo, na verdade, é destruir o futuro de seu próprio país”, finalizou.

“Primeiro, nos comprometemos a garantir que os bancos russos selecionados sejam removidos do sistema de mensagens Swift. Isso garantirá que esses bancos sejam desconectados do sistema financeiro internacional e prejudiquem sua capacidade de operar globalmente”, diz trecho de comunicado divulgado também neste sábado pelos líderes da Comissão Europeia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos.

A segunda medida anunciada pelo grupo foi a imposição de uma restrição que impedirá o Banco Central da Rússia de utilizar suas reservas internacionais de forma a prejudicar o impacto das sanções.

“Terceiro, nos comprometemos a agir contra as pessoas e entidades que facilitam a guerra na Ucrânia e as atividades prejudiciais do governo russo”, acrescenta o comunicado.

Por fim, os líderes da Europa e dos Estados Unidos garantiram que lançarão na semana que vem uma força-tarefa que garantirá a implementação das sanções financeiras, identificando e congelando os ativos de indivíduos e empresas sancionadas.

“Como parte desse esforço, estamos comprometidos em empregar sanções e outras medidas financeiras e de execução contra funcionários e elites russos adicionais próximos ao governo russo, bem como suas famílias e seus facilitadores para identificar e congelar os ativos que detêm em nossas jurisdições”.