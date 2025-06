Bahrein fecha espaço aéreo e pede que população vá para lugares seguros

O ministério do Interior do Bahrein alertou a população para que se dirijam a locais seguros e que utilizem ruas e estradas principais apenas em caso de necessidade.

Sirenes também foram disparadas no território por precaução. As medidas de segurança surgem em meio aos ataques retaliatórios do Irã contra bases militares dos Estados Unidos no Catar.

Segundo a Bahrein News Agency, o governo local também fechou, temporariamente, o espaço aéreo do país.