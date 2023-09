Avião sofre acidente e piloto morre durante 'chá de revelação', no México

Um avião de pequeno porte sofreu um acidente enquanto participava de um 'chá de revelação' no estado mexicano de Sinaloa, no último sábado, 2. O piloto da aeronave morreu no episódio. Imagens que circulam pelas redes sociais permitem ver o acidente. Confira:

Através das imagens, é possível ver o instante em que o piloto perde o controle da aeronave após realizar um voo rasante sobre uma festa, em uma fazenda na cidade de Novalato. A aeronave usada no cultivo agrícola havia sido contratada para liberar a fumaça rosa que indica o genêro da criança. De acordo com o jornal mexicano El Universal, o avião caiu em uma plantação.

O piloto chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. De acordo com o veículo local El Sol de Sinaloa, a vítima foi identificada como Luís Angel, de 32 anos. Ainda segundo o jornal, as autoridades mexicanas deram início a uma investigação para determinar o que provocou o acidente.

