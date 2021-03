Duas pessoas morrem e três ficam feridas em acidente de avião

Um avião de pequeno porte caiu na tarde da última quarta-feira (10) e deixou duas pessoas mortas e três feridas. O acidente aconteceu em Mato Grosso, mais precisamente no município de Araguaiana, a 574 km de Cuiabá. Segundo testemunhas, as vítimas seriam da região e tinham acabado de levantar voo quando caíram em uma área de difícil acesso.

O resgate, segundo o Corpo de Bombeiros, foi ainda mais difícil pela região em que o avião caiu. Quando as equipes chegaram ao local, o avião ainda estava em chamas.

"Eles vieram comprar gado. Não sei se a negociação andou. O avião tinha acabado de subir. Começou a cair do nada e pegou fogo", contou o agricultor Emílio Aleixo, testemunha do acidente. "Primeiro ouvimos uma explosão e depois [vimos] muito fogo. Um colega conseguiu chegar perto para tentar ajudar. Tinha três pessoas feridas, uma mulher e dois homens. E, infelizmente, duas pessoas já carbonizadas dentro do avião", continuou.

Os feridos foram levados em estado grave para o hospital. Uma investigação será realizada para tentar identificação as possíveis causas do acidente.