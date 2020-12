Avião faz pouso forçado em rodovia dos Estados Unidos

Na última quarta-feira (2), um avião de pequeno porte pousou no meio de uma rodovia no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. As imagens do incidente foram registradas pelas câmeras do Departamento de Trânsito do Estado. Nelas, é possível ver que os carros, que passavam em alta velocidade pela pista, precisaram desviar da aeronave para evitar uma colisão.

Uma das asas do avião chega a tocar um dos veículos que estava à frente da aeronave e ele derrapa na pista. A polícia estadual fechou a rodovia, mas garantiu que não há feridos. As causas que levaram o avião a este pouso forçado ainda são investigadas pelas autoridades locais.