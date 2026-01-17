Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Avião desaparece com 11 a bordo na Indonésia; autoridades fazem buscas

Estadão Conteúdo

As autoridades indonésias realizam buscas, neste sábado, 17, por um pequeno avião com 11 pessoas a bordo, que perdeu contato enquanto sobrevoava o leste do país, informaram à AFP responsáveis pelas equipes de resgate.

O avião turboélice, pertencente à companhia aérea Indonesia Air Transport, estava a caminho de Macasar, no sul da ilha de Celebes, após decolar de Yogyakarta, na ilha de Java. A bordo estavam três passageiros e oito tripulantes.

O contato foi perdido pouco depois das 13h no horário local (3h no horário de Brasília).

O avião é um ATR 42-500, de acordo com a ATR, a fabricante francesa desse tipo de aeronave de transporte regional, com sede em Toulouse.

"Os especialistas da ATR estão plenamente envolvidos em colaborar com as autoridades indonésias e a companhia", indicou em comunicado a empresa francesa.

O chefe da agência local de busca e resgate, Muhammad Arif Anwar, declarou que suas equipes foram deslocadas para uma área montanhosa da região de Maros, a cerca de 42 km de Macasar, com base na última posição conhecida da aeronave.

O Exército do Ar, a polícia e voluntários também participam das buscas, acrescentou.

Em virtude da sua extensão e natureza insular, a Indonésia depende muito do transporte aéreo para conectar suas ilhas.

O país tem um histórico problemático em termos de segurança aérea. Em setembro passado, um helicóptero com seis passageiros e dois tripulantes caiu logo após decolar do Sul de Borneo, sem sobreviventes.

Menos de duas semanas depois, quatro pessoas morreram na queda de outro helicóptero no distrito de Ilaga, na ilha de Papua.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

