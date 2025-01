Autoridades palestinas reportam 10 mortos em operação militar israelense na Cisjordânia

Dez palestinos foram mortos nesta terça-feira (21) durante uma operação militar israelense no campo de refugiados de Jenin, anunciou a Autoridade Palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada.

O Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, com sede em Ramallah, informou que dez pessoas morreram na incursão, que ocorreu poucos dias após o início de um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamita Hamas na Faixa de Gaza. Outras 35 pessoas ficaram feridas, segundo um balanço das autoridades palestinas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que a operação visa "erradicar o terrorismo" naquele campo de refugiados, considerado um reduto de grupos armados palestinos.

Os socorristas do Crescente Vermelho Palestino afirmaram que prestaram assistência a sete pessoas feridas por bala e denunciaram que as forças israelenses os estavam impedindo de ajudar os feridos. "As forças de ocupação impedem que nossas equipes cheguem até os feridos dentro do campo", denunciou a organização.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu às forças de segurança israelenses "máxima contenção" e que "utilizem a força letal apenas quando for absolutamente inevitável para proteger vidas".

O governador de Jenin, Kamal Abu al Rub, descreveu a operação como "uma invasão" do campo de refugiados. "Eles chegaram rapidamente, helicópteros Apache no céu e veículos militares israelenses por toda parte", declarou à AFP.

Jenin, e em particular seu campo de refugiados, são alvos habituais de incursões militares israelenses contra membros ou líderes de grupos armados palestinos. A cidade está localizada no norte da Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967. A violência na Cisjordânia se intensificou desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas contra o sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Desde então, pelo menos 847 palestinos foram mortos na Cisjordânia pelo Exército israelense ou por colonos, indicou o Ministério da Saúde palestino. Pelo menos 29 israelenses, incluindo soldados, morreram em ataques palestinos ou em operações militares neste mesmo período, indicaram as autoridades de Israel.