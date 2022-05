Autora do livro 'Como matar seu marido' é julgada pelo assassinato do esposo

A escritora de romance Nancy Crampton Brophy, famosa nos Estados Unidos por ser autora de diversas obras, entre elas "How To Murder Your Husband" (Como matar seu marido, em inglês) é suspeita de assassinar o próprio cônjuge. Os promotores dizem que a mulher, agora com 71 anos, teria cometido o crime para pagar as dívidas da casa, pois o marido possuía um seguro de vida milionário.

Nancy Brophy escreveu a saga chamada "Wrong Never Felt So Right" (O errado nunca foi tão certo, em tradução), entre os livros estão “O marido errado” e “O amante errado”. Agora, ela é suspeita de um caso digno de ficção: um seguro milionário, uma suspeita alegando amnésia, uma arma desaparecida e imagens de câmeras de segurança que mostram a suspeita no local do crime.

Os promotores alegam que Nancy lutava para pagar a hipoteca de sua casa, mas tinha várias apólices de seguro de vida que valeriam um total de 1,4 milhão de dólares (cerca de R$ 6, 8 milhões) no caso da morte de seu marido, Daniel Brophy.

Entenda o crime

O assassinato de Daniel Brophy aconteceu em 2 de junho de 2018, no Instituto de Culinária do Oregon. Segundo as investigações, as câmeras de segurança mostram a minivan de Nancy Brophy do lado de fora do Instituto, na mesma hora em que seu marido foi morto em uma das salas de aula.

Nancy alega que não se lembra de ter estado no local do crime. Mas afirma que poderia ter ido até lá, pois estava dirigindo enquanto procurava inspiração para histórias, no momento em que as câmeras a flagraram na área.

Daniel, de 63 anos, foi encontrado morto com dois tiros por alunos que se preparavam para assistir sua aula.

