Australianos são orientados a trabalhar de casa após novo surto da Ômicron

Em meio a um grande surto da covid-19 na Austrália, autoridades do país iniciaram um série de recomendações para o povo australiano. As empresas foram orientadas a liberar os funcionários para trabalhar de casa e a população foi aconselhada a usar máscaras em ambientes fechados e tomar doses de reforço da vacina com urgência. A recomendação veio após o número recorde de australianos internados com a doença nesta quarta-feira (20). As informações são da Agência Brasil.

A Austrália está passando por uma terceira onda da covid-19 com a variante Ômicron, que foi impulsionada pelas novas subvariantes altamente transmissíveis BA.4 e BA.5, que registraram mjais de 300 mil casos nos últimos sete dias. Autoridades dizem que os números reais podem ser o dobro desse total. Os 53.850 novos casos da última quarta-feira (13) foram a maior contagem diária em dois meses.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, está resistindo à pressão para restabelecer restrições rígidas para impedir a propagação do vírus, incluindo a obrigatoriedade de máscaras em ambientes fechados, apesar de ter incentivado as pessoas a usá-las. "A verdade é que, se há obrigatoriedade, precisa aplicá-la. Embora existam obrigatoriedades no transporte público, nem todo mundo está usando máscara", disse Albanese a repórteres nesta quarta-feira.

Albanese disse que empresas e funcionários devem decidir juntos sobre qualquer acordo de trabalho em casa, já que os sindicatos pedem que os empregadores façam mais por seus funcionários.

Segundo o diretor médico da Austrália, Paul Kelly, o número de pessoas nos hospitais, atingirá um recorde em breve.

Atualmente, cerca de 5.350 australianos estão em hospitais diagnosticados com a doença, não muito longe do recorde de 5.390 registrado em janeiro durante o surto de BA.1, segundo mostraram dados oficiais. Os números nos Estados de Queensland, Tasmania e Austrália Ocidental já estão em seu nível mais alto desde o início da pandemia.

Segundo as autoridades locais, a Austrália pode registrar milhões de novos casos de covid-19 nas próximas semanas.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).