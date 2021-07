Atriz pornô morre após cair do 22º andar de prédio

A estrela pornô Kristina Lisina morreu após cair do 22º andar de um prédio. A morte da atriz de 29 anos foi confirmada pelo namorado de Kristina nas redes sociais, e noticiada pelo jornal britânico The Sun.

“Minha namorada, Kristina Lisina, também conhecida como Kris The Fox, morreu”, escreveu Rustam M. Ele postou o comunicado na legenda de uma foto com a atriz russa, que morreu na cidade de São Petersburgo.

De acordo com a imprensa internacional, a morte está sendo investigada pelas autoridades locais, que não descartam a possibilidade de suicídio. Ainda existe uma hipótese de que Kristina tenha pulado do apartamento, localizado no 22º andar do prédio.

O que chamou a atenção das autoridades foi a presença de uma moeda colada em sua mão. No objeto estava escrito: “Você estará sempre no meu coração”.

Famosa e solitária

Kristina já estrelou vários vídeos compartilhados no site pornô Pornhub e tinha uma conta de sucesso no OnlyFans. No entanto, como cita o jornal The Sun, em uma entrevista recente, atriz afirmava se sentir solitária.

A jovem já havia revelado seu desejo de dar início a uma família. Suas últimas imagens foram feitas por uma câmera de segurança, que fica na entrada do prédio de onde caiu.