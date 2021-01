Ator de ‘Chaves’ lança pré candidatura a governo no México

O ator Carlos Villagrán, conhecido por interpretar o Quico, do seriado mexicano Chaves, que marcou tantas gerações, pré candidatou-se a governador e à prefeitura em Querétaro, no México.

"Depois de 50 anos fazendo as pessoas rirem, me encontro em outra plataforma, que me traz uma tremenda honra", disse o artista, durante coletiva de imprensa, segundo edição local da Forbes.

Villagrán, se filiou ao Partido Querétaro Independiente que deve decidir os candidatos finais até o mês de fevereiro, mas as eleições no país devem ocorrer no próximo dia 6 de junho deste ano.

Em entrevista ao site ADN Informativo, nas últimas semanas, Connie Herrera Martínez, presidente do partido, avaliou que embora ‘alguns tem lhe criticado muito por ser um ator, porém o homem é um extraordinário estudioso, comprometido, e sua profissão não implica que não tenha um conhecimento sólido a respeito das necessidades’.

A candidatura de Villagrán é vista por opositores como algo ruim, principalmente por ter declarado, no início do ano passado, durante uma entrevista à TV mexicana, que ‘a covid-19 não existe’.