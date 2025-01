Atleta, estudante de 18 anos, recém-promovida no trabalho; as vítimas do ataque em Nova Orleans

O ataque promovido por Shamsud Din Jabbar, de 42 anos, em uma tradicional rua boêmia de Nova Orleans, nos EUA, na madrugada do Ano Novo, tirou a vida de 14 pessoas. Elas foram mortas depois que Jabbar, dirigindo uma picape, invadiu em alta velocidade a Bourbon Street.

A ação foi considerada um "ato de terrorismo premeditado e maligno" pelo FBI. O autor do ataque morreu e os nomes de algumas das suas vítimas se tornaram conhecidos por causa das famílias que resolveram compartilhar as suas histórias.

Veja algumas das pessoas que morreram no atentado:

Tiger Bech: natural de Lafayette, Louisiana, e graduado pela Universidade de Princeton, ele tinha 27 anos e jogava futebol em Princeton. "Eu vi muitos grandes atletas, mas há coisas que Tiger podia fazer no campo de futebol que nunca vi ninguém mais fazer. Ele era um cara de tremenda profundidade também. Ele era inteligente, era um intelectual, apenas um cara impressionante," declarou Marty Cannon, diretor da escola secundária que Bech frequentava.

Nicole Perez: com 28 anos, era mãe de um menino de 4 anos, tinha acabado de receber uma promoção e se mudou para um novo apartamento com a criança. "Ela estava se mudando para um novo apartamento, então ela e o filho estavam prestes a começar uma nova vida, e agora isso não existe mais", disse Usher, proprietária da mercearia onde Perez trabalhava na área de Nova Orleans.

Drew Dauphin: graduado em 2023 pela Auburn University. "As palavras não podem expressar a tristeza que a Família Auburn sente pela família e amigos de Drew durante este momento inimaginavelmente difícil. Nossos pensamentos estão com a família Dauphin e com as famílias de todas as vítimas dessa tragédia sem sentido", escreveu o reitor da universidade, Christopher Roberts.

Nikyra Cheyenne Dedeaux: tinha 18 anos e sonhava em ser enfermeira do Mississippi. Ela começaria um programa de enfermagem ainda em janeiro no Blue Cliff College.

Reggie Hunter: com 37 anos, era pai de dois filhos. Trabalhava como gerente de armazém, se orgulhava das conquistas acadêmicas de seu filho mais velho, que estava na idade escolar, e gostava de malhar com amigos e familiares.

Matthew Tenedorio: técnico audiovisual, tinha 26 anos e trabalhava no estádio Superdome de Nova Orleans, que recebe jogos de futebol americano e shows.

Kareem Badawi: estudante na Universidade do Alabama, tinha 18 anos.

Hubert Gauthreaux: tinha 21 anos e se formou na Archbishop Shaw High School de Nova Orleans em 2021. "Estamos pedindo a toda a família da Archbishop Shaw para rezar pelo descanso da alma de Hubert, sua família e amigos durante este momento difícil, e por todos aqueles afetados por essa tragédia," disse a escola.

Terrence Kennedy: 63 anos, natural de Nova Orleans. Em uma publicação nasredes sociais, sua sobrinha, Monisha James, disse que ele era carinhosamente conhecido como "Terry" e o descreveu como um homem gentil e tranquilo.

Billy DiMaio: tinha 25 anos e era executivo de contas da empresa de mídia Audacy, com sede em Nova York. Se formou em 2022 no Chestnut Hill College, na Filadélfia, onde foi membro do time de lacrosse e obteve um mestrado. DiMaio trabalhava para a Audacy desde 2023.