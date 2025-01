Atirador mata 12 pessoas e tira a própria vida durante ataque em Montenegro

Em Montenegro, 12 pessoas foram mortas a tiros durante um ataque em Centije, cidade próxima à capital do país, nessa quarta-feira (1). O atirador, que não teve a identidade revelada, tirou a própria vida. Cerca de quatro pessoas ficaram feridas.

Entre os mortos no ataque, estão duas crianças. O atirador matou membros da própria família, o dono de um bar e os filhos do dono, segundo o ministro do Interior, Danilo Šaranović. Enquanto a polícia buscava pelo homem, as estradas de entrada e saída da cidade foram bloqueadas.

A tragédia foi antecedida por uma briga no bar, conforme o comissário de polícia Lazar Šćepanović. Após a confusão, o atirador foi para casa e retornou ao local. Por volta das 17h30, no horário local, o homem começou os disparos no estabelecimento.

Ao sair do bar, ele passou por outros três lugares e fez mais vítimas. O comissário Lazar Šćepanović afirmou que o homem passou a maior parte do dia bebendo. Quando foi encontrado e cercado pela polícia, ele atirou contra a cabeça e morreu a caminho do hospital.

De acordo com a mídia de Montenegro, o atirador era conhecido pelo comportamento agressivo. O governo do país declarou luto oficial de três dias, a partir desta quinta-feira (2). “Em vez de alegria de feriado, fomos tomados pela tristeza pela perda de vidas inocentes”, disse o presidente Jakov Milatović.