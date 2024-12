Atirador deixa 4 mortos e vários feridos em escola nos EUA; suspeito era aluno e morreu

Um tiroteio dentro da escola Abundant Life Christian School, localizada na cidade de Madison, no sul de Wisconsin, Estados Unidos, resultou em quatro mortes e deixou várias pessoas feridas. Entre as vítimas há crianças, de acordo com informações da polícia local. O suspeito, identificado como um menor de idade e estudante da instituição, foi encontrado morto no interior do prédio. As informações são do g1 nacional.

Cinco pessoas feridas foram levadas a um hospital da região, mas as autoridades não descartam a possibilidade de haver mais vítimas. O ataque ocorreu durante o horário de aulas em uma escola cristã privada que atende cerca de 390 alunos, desde a educação infantil até o Ensino Médio.

O chefe da polícia de Madison, Shon Barnes, declarou que não fornecerá detalhes sobre as vítimas ou a identidade do atirador, mas confirmou que o autor dos disparos era um aluno da escola. "Essa investigação permanece ativa e em andamento", informou a polícia em comunicado oficial. As autoridades pediram que a população evite a área e aguardem por mais atualizações sobre o caso.