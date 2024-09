Atentado de 11 de setembro é relembrado com homenagem às vítimas; veja fotos

Um oficial do Corpo de Bombeiros da Cidade de Nova York (FDNY) faz uma pausa no espelho d'água norte durante uma cerimônia que marca o 23º aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center no Memorial e Museu do 11 de setembro no bairro de Manhattan, na cidade de Nova York, EUA, 11 de setembro de 2024. REUTERS/Mike Segar

Imelda Reyes, esposa da vítima Leobardo Lopez Pascual, coloca flores em sua memória com outros membros da família no espelho d'água norte durante uma cerimônia que marca o 23º aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center no Memorial e Museu do 11 de setembro no bairro de Manhattan, na cidade de Nova York, EUA, 11 de setembro de 2024. REUTERS/Mike Segar

Flores e uma foto da vítima Thomas Daniel Burke, durante uma cerimônia que marca o 23º aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center no Memorial e Museu do 11 de setembro no bairro de Manhattan, na cidade de Nova York, EUA, 11 de setembro de 2024. REUTERS/Mike Segar

Flores e uma foto da vítima Christopher More Dincuff, na cerimônia que marca o 23º aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center no Memorial e Museu do 11 de setembro no bairro de Manhattan, na cidade de Nova York, EUA, 11 de setembro de 2024. REUTERS/Mike Segar

