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Ataques de drones atingem países árabes do Golfo Pérsico

O Ministério das Relações Exteriores do Catar chamou o ataque ao navio de "uma escalada perigosa"

Estadão Conteúdo

O governo do Catar informou na madrugada desta segunda-feira, 11 (pelo horário local) que um drone atingiu e incendiou um navio na costa do país. Já os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait identificaram a presença de drones nos respectivos espaços aéreos.

Ninguém assumiu a responsabilidade pelos ataques, mas os Emirados Árabes culparam o Irã pelo lançamento dos artefatos.

O Ministério das Relações Exteriores do Catar chamou o ataque ao navio de "uma escalada perigosa e inaceitável que ameaça a segurança das rotas comerciais marítimas e suprimentos vitais na região".

Já o porta-voz do Ministério da Defesa do Kuwait, general Saud Abdulaziz Al Otaibi, disse que as forças locais responderam aos drones, mas não disse de onde eles vieram. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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