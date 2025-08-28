Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ataques aéreos de Israel atingem a capital do Iêmen

Estadão Conteúdo

Israel lançou um ataque aéreo na quinta-feira, 28, contra a capital iemenita, Sanaa, causando danos na sede do governo do grupo rebelde houthi no Iêmen, informaram os houthis e o exército israelense.

Os ataques atingiram áreas densamente povoadas do sul e oeste de Sanaa. Até o momento, não há relatos de vítimas.

"Pareceu um terremoto", disse Hussein Salem, um residente de Sanaa que viu colunas de fumaça na vizinhança da área oeste de Sanaa.

Os ataques ocorreram enquanto o canal de notícias por satélite dos houthis, apoiado pelo Irã, transmitia um discurso pré-gravado do líder principal dos rebeldes, Abdul-Malik al-Houthi.

O exército israelense afirmou que atingiu um "alvo militar" houthi em Sanaa, sem dar mais detalhes.

Os ataques de quinta-feira ocorreram depois que o exército israelense informou, no início do dia, que interceptou um drone lançado em direção a Israel pelos rebeldes, no terceiro ataque do Iêmen a Israel na última semana.

Os ataques foram uma resposta aos bombardeios israelenses em Sanaa no domingo, que mataram pelo menos 10 pessoas. A ofensiva israelense atingiu uma instalação de petróleo de propriedade da principal empresa petrolífera do Iêmen, controlada pelos houthis, uma usina de energia e um local militar em uma área onde se encontra o palácio presidencial, segundo os houthis e o exército israelense.

As tensões na região estavam elevadas na quinta-feira, já que França, Alemanha e Reino Unido iniciaram um processo para reimpor sanções da ONU ao Irã por seu programa nuclear.

O mecanismo poderia congelar ativos iranianos no exterior, interromper acordos de armas e renovar sanções sobre seu programa de mísseis balísticos.

O Irã condenou a medida das nações europeias como "injustificada, ilegal e sem qualquer base legal".

Os houthis lançaram mísseis e drones em direção ao território israelense e atacaram navios no Mar Vermelho durante a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza. Os rebeldes argumentam que seus ataques são em solidariedade aos palestinos.

Em resposta aos ataques dos houthis, Israel e uma coalizão liderada pelos Estados Unidos bombardearam as áreas controladas pelos rebeldes no Iêmen, incluindo Sanaa e a estratégica cidade costeira de Hodeida, com ataques pesados durante meses. Os ataques israelenses colocaram o aeroporto de Sanaa fora de serviço em maio. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL

IÊMEN

HOUTHIS

ataques
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Ataques aéreos de Israel atingem a capital do Iêmen

28.08.25 13h49

Nos EUA, chefe do CDC contesta demissão e afirma que seguirá no cargo

28.08.25 13h23

Ataque da Rússia em Kiev atinge prédios da UE e do Reino Unido, e enviado russo é convocado

28.08.25 9h03

Ucrânia: ataque em massa com drones e mísseis russos mata 14 e fere pelo menos 48 em Kiev

28.08.25 7h28

MAIS LIDAS EM MUNDO

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

21.08.25 19h58

30 horas presa

Mensagem escrita com sangue em travesseiro jogado pela janela salva mulher presa em quarto

Mulher permaneceu presa durante 30 horas no quarto

26.08.25 8h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda