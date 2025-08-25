Ataque israelense contra hospital em Gaza mata pacientes, funcionários e jornalistas
Quarto andar do Hospital Nasser, localizado na cidade palestina de Khan Younis, foi atingido por dois mísseis
Ao menos 15 pessoas morreram após um ataque aéreo israelense ao principal hospital do sul de Gaza na madrugada desta segunda-feira, 25. O quarto andar do Hospital Nasser, localizado na cidade palestina de Khan Younis, foi atingido por dois mísseis em sequência. Entre os mortos estão quatro jornalistas. A emissora Al Jazeera confirmou a morte de Mohammad Salama; um repórter freelancer da Associated Press também é uma das vítimas fatais.
As equipes de resgate chegavam ao andar para socorrer as vítimas quando o segundo projétil acertou a unidade, informou o Ministério da Saúde de Gaza.
Uma transmissão ao vivo na TV local registrou o momento. Israel ainda não havia se pronunciou sobre o caso até a publicação desta matéria. Pacientes e profissionais ficaram feridos em decorrência do bombardeio.
Esse não é o primeiro ataque contra o hospital. Em junho, três pessoas morreram e outras dez ficaram feridas após uma investida israelense. Segundo Tel-Aviv, integrantes do Hamas que operavam um centro de comando e controle de dentro do hospital. Com informações da Associated Press.
