Bombardeio contra socorristas do Hezbollah deixa cinco mortos em Beirute

Um ataque israelense na madrugada de quinta-feira (horário local e noite de quarta no Brasil) atingiu a cidade de Beirute. Jornalistas da AFP na cidade ouviram uma explosão e relataram que vários edifícios tremeram após o bombardeio, que teve como alvo um centro de primeiros socorros do Hezbollah, no centro de Beirute.

Segundo o Ministério da Saúde libanês e uma fonte próxima do movimento islamita, cinco pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas no ataque israelense, que atingiu o bairro de Bachoura.

Informações do órgão de saúde libanês confirmam que 46 pessoas já morreram e 85 ficaram feridas em ataques israelenses no Líbano nas últimas 24 horas. Os militares israelenses sofreram pelo menos oito mortes nos combates no sul do Líbano.

O Exército de Israel emitiu no começo desta quinta-feira (3) uma ordem para que a população deixe várias áreas do densamente povoado sul de Beirute, onde anunciou que vai atingir alvos do Hezbollah.

"Vocês estão localizados perto de instalações e interesses do Hezbollah contra os quais o Exército vai agir em um futuro próximo", publicou na rede social X o porta-voz Avichay Adraee, citando as áreas de Haret Hreik, Burj al-Barajneh e Hadath Garb.