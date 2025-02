Ataque hacker israelense no Whatsapp é confirmado pela Meta; veja dicas de segurança

A Meta, empresa de Mark Zuckerberg que é proprietária do Whatsapp, Instagram e Facebook, confirmou que a plataforma foi hackeada pela empresa israelense Paragon Solutions em mais de 20 países. Cerca de 90 usuários foram afetados, entre eles estão jornalistas e civis dos Estados Unidos.

O ataque explorou uma vulnerabilidade nos sistemas, permitindo a instalação de spyware conhecido como Grapgite, segundo a Meta. Apesar disso, a empresa conta que se trata de um vírus cujo objetivo é coletar dados dos usuários. O ataque permitiu que os invasores acessassem mensagens em aplicativos criptografados, como no caso do Signal e do Whatsapp.

Como o vírus foi espalhado?

Os vírus estavam em documentos eletrônicos que foram compartilhados nas plataformas da Meta. Quando eles eram recebidos, acabavam infectando o dispositivo sem a necessidade de qualquer ação por parte do usuário.

A Meta chegou a notificar as vítimas e enviou um recado à Paragon Solutions, afirmando para "cessar e desistir". A empresa israelense não se manifestou sobre as acusações.

Como se defender de ataque hacker?

Alguns especialistas em segurança cibernética afirmam que esses tipos de ataques hackers estão cada vez mais sofisticados e possuem alvos específicos, o que faz com que eles sejam raros.

Mesmo assim, é importante se prevenir. Confira alguns instruções para se defender:

Evite baixar arquivos desconhecidos: não clique ou baixe arquivos que não sejam conhecidos, então considere anexos e links como suspeitos;

não clique ou baixe arquivos que não sejam conhecidos, então considere anexos e links como suspeitos; Sistema operacional atualizado: mantenha o sistema atualizado, já que as atualizações servem para corrigir falhas;

mantenha o sistema atualizado, já que as atualizações servem para corrigir falhas; Ative o Modo Bloqueio (Lockdown Mode): o modo permite reduzir o risco de exploração de vulnerabilidades. Está disponível apenas para iOS (Iphone);

o modo permite reduzir o risco de exploração de vulnerabilidades. Está disponível apenas para iOS (Iphone); Autenticação em dois fatores (2FA): o protocolo confere uma etapa extra de confirmação da identidade do usuário, o que dificulta o acesso não autorizado;

o protocolo confere uma etapa extra de confirmação da identidade do usuário, o que dificulta o acesso não autorizado; Atividades suspeitas: monitore comportamento estranho no Whatsapp, como mensagens enviadas sem autorização, então entre em contato com o suporte da plataforma.

Mesmo com o ataque hacker bem-sucedido, a Meta reafirmou o compromisso com a segurança dos usuários e defende a transparência na divulgação de ataques desse tipo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)