R70: 'Os países latino-americanos têm tribunais secretos (de censura)', diz Mark Zuckerberg

Forças Armadas

Com apenas 6 dias de inscrições abertas, o alistamento voluntário feminino já registrou 15 mil mulheres.

Moradia

Preços dos imóveis subiram 7,7% em 2024, impulsionados pelo crescimento econômico e pelo mercado de trabalho aquecido.

(J. Bosco)

"Os países latino-americanos têm tribunais secretos (de censura).”

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, ao anunciar uma série de mudanças de moderação de conteúdo e checagem de informações nas redes sociais Facebook, Instagram e Threads. O executivo afirmou que a decisão foi tomada para acabar com uma suposta censura na plataforma.

TURISTAS

ESTRANGEIROS

Colado na tendência de crescimento nos números do turismo em todo o País, o Pará registrou um aumento de 47,4% na chegada de turistas internacionais em 2024, ano em que o Estado recebeu 32 mil visitantes estrangeiros, contra 21,7 mil registrados em 2023. Somente em dezembro, 2,3 mil estrangeiros visitaram o Estado. Os dados são do balanço consolidado ontem pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur e a Polícia Federal (PF).

ESFORÇO

Paraense, o ministro do Turismo, Celso Sabino, avalia que os números estão refletindo o esforço conjunto entre a pasta e a Embratur para promover os principais destinos paraenses no exterior, como o Marajó, as praias de Alter do Chão e a própria capital, Belém, que além da beleza arquitetônica e da gastronomia, tem os atrativos da região das ilhas, como o Combu, Mosqueiro e Cotijuba.

RECORDE

Os números seguem a tendência de crescimento geral do segmento turístico no Pará. O balanço de 2024 da Norte da Amazônia Airports (NOA), que administra o terminal de Belém, ainda está em processo de fechamento, mas em 23 de dezembro a concessionária registrou a marca de 4 milhões de passageiros, número nunca alcançado na história do aeroporto, que uma semana antes, em 15/12, já havia alcançado 3,9 milhões de passageiros e quebrado o recorde histórico do ano de 2014.

NÚMEROS

De janeiro a novembro passado o número de voos internacionais cresceu 68% em relação a 2023, com mais de 1,5 mil voos operados por cinco companhias aéreas, que no total realizaram no mesmo período mais de 30,5 mil voos para 26 destinos nacionais e internacionais diferentes.

VACINA

PREOCUPAÇÃO

O Pará ainda está bem longe de atingir a meta de imunizar 90% dos grupos prioritários contra a influenza. Por isso, a campanha vai ser mantida até 31 de janeiro. Até o momento, a média de vacinação está em 37,81%. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, as melhores coberturas vacinais por grupo prioritário não passam de 50%.

VULNERÁVEIS

A de crianças está em 46,38%, e a de idosos em apenas 31,48%, o que vem preocupando as autoridades da área da saúde, especialmente com a chegada do período chuvoso, quando os casos da doença tendem a aumentar. Crianças, idosos e gestantes são os mais vulneráveis.

TALENTO

BOLSA

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer lançou o programa Bolsa Talento, destinado a atletas de modalidades olímpicas, paraolímpicas e amadoras. O edital está disponível no site da Seel e o processo de cadastramento será feito até 31 de janeiro. A primeira fase do Bolsa Talento começa com o cadastramento das entidades esportivas, apresentação de documentos, indicação de eventos válidos para a concessão do programa, por meio do formulário eletrônico disponibilizado no site da secretaria. A segunda fase é destinada às entidades que foram classificadas pela análise dos documentos pela Seel e que poderão indicar os esportistas de suas entidades para receber o benefício. Ao todo, 39 modalidades podem indicar até dez atletas, paratletas, técnicos e guias que estejam em atividade.

DERMATOLOGIA

ENTREGA

O governo do Pará entrega hoje o Serviço de Referência Especializado em Dermatologia da Universidade do Estado do Pará (Uepa), reconhecido pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa). Com o reconhecimento do serviço pela Sespa, o espaço passou a ter Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o que significa que se torna uma unidade de saúde do Estado em convênio com a instituição de ensino. Na prática isso significa que o centro oferecerá consultas e procedimentos pagos no teto estabelecido pela Secretaria de Saúde, aumentando a oferta de atendimentos.

Em Poucas Linhas

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) está apoiando a criação de búfalos pela agricultura familiar nos campos naturais do município de Quatipuru, no Rio Caeté. Estão sendo atendidas três comunidades rurais: Cumaru, Macaco e Santarém. A média por família é de dez reses, sob o sistema extensivo. O foco é carne, com comercialização do animal vivo tanto no mercado de Quatipuru, quanto em Bragança, Capanema e Salinópolis.



A Fundação Hemopa deu início à primeira campanha de doação de sangue de 2025, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). A ação, que segue hoje, está sendo realizada no Mirante do Rio, no campus da universidade. A expectativa é coletar pelo menos 40 bolsas de sangue por dia. A campanha mobiliza estudantes, servidores e moradores do entorno.



O Pranto de Poinkarah, filme dirigido pelo professor da Universidade do Estado do Pará, Sandoval Amparo, é o único representante do Pará concorrendo à premiação na categoria documentário da 10ª Edição do Festival Curta Campos do Jordão. O documentário retrata a vida na Aldeia Ngojamoroti, que reúne cerca de 40 habitantes, na Terra Indígena Kayapó-Mebengokré, em Conceição do Araguaia. As imagens foram produzidas, em sua maioria, para o Atlas de las Luchas Sociales Afro-Indígenas de América Latina, coordenado pela professora Christy Petropoulou, da Universidade do Mar Egeu, na Grécia, e a trilha sonora é de autoria de indígenas da Aldeia Mektuktire (MT), do Cacique Ropni (Raoni).



Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) que trabalham na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, em Dom Eliseu, apreenderam nesta semana 97.680 garrafas de bebidas alcoólicas avaliadas em R$ 577.739,12. A carga estava em um caminhão bitrem vindo de Pirassununga (SP) e tinha Belém como destino. No posto da Sefa, os servidores desconfiaram da demora do motorista na entrega das notas fiscais.