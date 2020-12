Ataque do Boko Haram deixa ao menos 11 mortos na Nigéria

O grupo terrorista Boko Haram promoveu um ataque na véspera do Natal (24) no vilarejo de Pemi, de maioria cristã, no estado de Borno, na Nigéria, informraam as autoridades locais. Além de matar 11 pessoas, o grupo sequestrou outras sete, entre elas, um pastor.

De acordo com informações do jornal O Globo, uma organização internacional de jovens cristãos realizava um desfile no vilarejo de Pemi para celebrar o Natal quando o ataque ocorreu.

Abwaku Kabu, líder da milícia local, disse que os combatentes invadiram a vila com motos e caminhões, dispararam indiscriminadamente e incendiaram casas.

Os jihadistas também saquearam um hospital e sequestraram um padre antes de colocar fogo no hospital e na igreja do vilarejo.

O vilarejo de Pemi fica a aproximadamente 20 quilômetros de Chibok, região onde o Boko Haram sequestrou mais de 200 estudantes há seis anos.