Ataque de Israel contra complexo residencial no Líbano mata quatro pessoas

Pelo menos quatro pessoas morreram nesta quarta-feira (4) em um ataque lançado por Israel contra um complexo residencial em Baalbeck, no Líbano. Outras seis pessoas ficaram feridas na ação. As forças de Israel, por sua vez, informaram ter interceptado a maior parte dos foguetes disparados pelo Hezbollah do território libanês. Fonte: Associated Press.

