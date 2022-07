Ataque a tiros deixa mortos em shopping na Dinamarca, diz polícia

Um atentado na área da praça de alimentação de um shopping center em Copenhague, capital da Dinamarca, deixou mais de uma pessoa morta e várias ficaram feridas, neste domingo (3). Segundo a polícia dinamarquesa, um jovem dinamarquês de 22 anos foi preso.

A imprensa do país divulgou imagens onde policiais aparecem fortemente armados e pessoas correndo para fora do shopping. O jornal BT publicou imagens de vídeo não verificadas que dizem ter sido filmadas por uma testemunha do ataque, Mahdi Al-wazni, mostrando um homem com um grande rifle andando pelo shopping e balançando-o nos ombros.

“Ele parecia muito agressivo e gritava coisas diferentes”, disse Al-wazni à BT.Imagens publicadas pelo tablóide Ekstra Bladet mostraram uma pessoa sendo transportada por equipes de resgate para uma ambulância em uma maca.

“As pessoas primeiro pensaram que era um ladrão. Então, de repente, ouvi tiros e me joguei atrás do balcão dentro da loja”, revelou uma testemunha ocular, Rikke Levandovski, à emissora TV2. “Ele está apenas atirando na multidão, não no teto ou no chão”, acrescentou.

A prefeita da cidade, Sophie H. Anderson, publicou em seu perfil no Twitter que recebeu "terríveis relatos de tiroteio" no shopping e afirmou que as autoridades locais não sabiam o número de feridos ou mortos ainda.

Segundo o hospital Rigshospitalet, o principal de Copenhague, um pequeno grupo de feridos durante o atentado, no entorno de três pessoas, estão sendo atendidos no local. A casa de saúde também solicitou reforço da equipe médica, incluindo enfermeiras e cirurgiões.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações