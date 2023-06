Asteroide “potencialmente perigoso" passará próximo a Terra nesta segunda-feira, 12

O asteroide 1994 XD, que se aproximará da Terra na próxima segunda-feira (12), está em uma distância considerada de risco. A National Aeronautics and Space Administration (NASA), agência espacial dos Estados Unidos, classifica a formação rochosa como “potencialmente perigosa”.

O 1994 XD orbita ao redor do sol a cada 3,6 anos. Segundo a NASA, os asteroides que se enquadram nessa categoria têm chance de um dia acertar o planeta Terra, mesmo os que demonstram baixa probabilidade.

Com diâmetro estimado entre 370 e 830 metros, conforme aponta a agência, o 1994 XD foi nomeado com o ano de sua descoberta pelo Observatório Kitt Peak, nos Estados Unidos, e é do tipo binário, ou seja, composto por dois objetos que giram em torno de um centro de massa comum.

Para efeito de comparação, o corpo celeste tem o tamanho de uma a duas torres do antigo World Trade Center, cujos arranha-céus tinham 415 e 417 metros de altura. Sendo assim, caso o objeto realmente colidisse com o planeta, o potencial destrutivo seria inimaginável e devastador.

Entenda

Riscos

O portal Virtual Telescope Project, que vai monitorar ao vivo a passagem do asteroide, afirma que o asteroide não apresenta riscos para os moradores da Terra, uma vez que ele passará a 3,1 milhões de quilômetros, ou oito vezes a distância entre o planeta Terra e a Lua.

Contudo, quando asteroides são classificados como “potencialmente perigosos”, os observatórios passam a monitorá-los constantemente por risco de colisões futuras, em caso de mudanças gravitacionais que possam colocá-los em rota de colisão com o nosso planeta. A propósito, uma nova passagem do 1994 XD pela Terra deve ocorrer no ano de 2041.