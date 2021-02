Assustado com fogos de artifício, cachorro abre buraco na parede e fica entalado

Cães não costumam gostar muito do barulho alto dos fogos de artifício, mas um cãozinho conseguiu quebrar uma parede de um apartamento e acabou entalado. O caso aconteceu em Xiangshui (China). O animal ficou com a cabeça presa no cômodo no apartamento vizinho, no quarto andar de um prédio.

A parede quebrada pelo animal é de dry wall e não usa tijolos. O incidente ocorreu em 13 de fevereiro, quando é comemorado o Ano Novo no calendário chinês, na virada do dia 12 para o dia 13.

Uma equipe de resgate precisou quebrar mais um pouco a parede, para ampliar o buraco na parede e poder libertar o cão.

Apesar do susto, acredita-se que o cachorro não tenha sofrido algum ferimento. Após ser solto, o animal correu para o dono.