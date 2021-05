Artista viraliza ao vender pinturas artísticas de ‘orgasmos’ na web por R$ 2,6 mil reais

Uma artista e ex-cientista americana, Hannah Sanford, resolveu comercializar os seus clímax sexuais, os orgasmos, e vender na internet, no site adulto Only Fans. Na página, cada pintura custa em média US$ 500, ou seja, cerca de R$ 2.600 mil reais. As informações são do jornal The New York Post.

Em entrevista ao veículo de comunicação, Hannah afirmou que foca no sentimento que teve e canalizá-la para a tela. “É uma liberação criativa”, disse.

A americana também revela que deixou a ciência para abraçar a arte porque se sentia ‘inibida e deprimida’, mas agora o erotismo a transformou para uma ‘libertação’. Eu precisava de um meio artístico que me energizasse e me abrisse. Eu queria normalizar os orgasmos como um ato diário de autocuidado”, afirmou.

Além das obras exóticas, a artista também vende para os seus assinantes vídeos em que aparece tendo momentos íntimos com o marido, Jay Lucas.