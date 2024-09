Artista que utiliza sangue humano no lugar de tinta é preso nos EUA; veja o porquê

Um artista plástico conhecido por usar sangue humano em vez de tinta em suas obras foi preso após a polícia receber relatos de uma overdose e encontrar um esconderijo de armas não registradas em sua casa em Staten Island, Nova York.

Os primeiros socorristas foram chamados para atender uma pessoa inconsciente e encontraram o artista Vincent Castiglia, de 42 anos, um tatuador e "artista de sangue" com milhares de seguidores nas redes sociais, conforme fontes policiais disseram ao "NY Post".

Enquanto o artista recebia atendimento, a polícia foi informada sobre a presença de uma arma no quarto de Castiglia. Na manhã de 25 de agosto, os policiais encontraram uma pistola Smith & Wesson EZ calibre .380, carregada com uma bala na câmara e sete no carregador, ao lado da cama, levando a um mandado de busca no dia seguinte.

Durante a busca, a polícia apreendeu várias armas, incluindo uma espingarda Mossberg calibre 12 com seis cartuchos no carregador - encontrada escondida dentro do armário do quarto -, uma pistola KelTec calibre .22 com um carregador de grande capacidade e uma pistola Seecamp calibre .32 carregada encontrada num colete no quarto do artista. Todas as armas não tinham licença.

Armas achada na casa de Vincent Castiglia (Foto: Reprodução/NYPD)

Castiglia é conhecido por suas obras que exploram temas de morte e a condição humana, utilizando sangue humano de voluntários e clientes em suas pinturas expostas em galerias nos EUA e no exterior.

