'Apresento um novo Brasil com credibilidade recuperada', afirma Bolsonaro em Assembleia Geral da ONU

Em seu discurso durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o Brasil está “diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões”. Declarando que o Brasil mudou “e muito” desde que assumiu o Governo, em janeiro de 2019, o presidente voltou a ressaltar que o Governo Federal está há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. “O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo”, disse, durante a abertura dos debates. “Isso é muito, se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo, nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares e hoje são lucrativas”, completou, destacando ainda que o Banco do Desenvolvimento era usado para fazer obras em países comunistas, sem garantia.

Em seguida, disse que o país mudou. "Apresento agora um novo Brasil com sua credibilidade já recuperada", declarou.

Ele falou também sobre os investimentos em diversas áreas, com contratos que somam US$ 100 bilhões de novos investimentos e arrecadação de US$ 23 bilhões em outorgas. Na área de infraestrutura, falou sobre os leilões de 34 aeroportos e 29 terminais portuários. “Em poucos dias, recebemos 14 requerimentos de autorização para novas ferrovias, com quase 15 bilhões de investimentos privados”, ressaltou.

VEJA MAIS

O presidente ainda citou leilões na área do saneamento. “Temos tudo o que o investidor procura”, declarou destacando a confiança no governo. “Nos próximos dias realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil”.

Ainda segundo Bolsonaro “nenhum País do mundo possui uma legislação ambiental tão completa como a nossa”. Ele afirmou que o Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Citando as dimensões continentais e os desafios de atuação na área ambiental, destacou que 66% do território do País ainda é vegetação nativa e que somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta.

Durante o discurso, o presidente afirmou que os recursos humanos e financeiros destinos ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados com o objetivo de zerar o desmatamento. “Na Amazônia teve redução de 32% do desmatamento em agosto desse ano na comparação com ano anterior”.

Família tradicional

Em seu pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que “temos a família tradicional como fundamento da civilização”. Também destacou que 14% do território nacional é reservado à reservas indígenas e que o Brasil sempre participou de missões de paz da ONU e sempre acolheu refugiados – somente Venezuelanos, segundo ele, foram 400 mil. Ele disse que o futuro do Afeganistão também causa apreensão e, por isso, o país está concedendo visto humanitário para cristãos, crianças e mulheres.

“Em 2022, voltaremos a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU”, declarou.

COVID 19

Sobre a pandemia, lamentou as mortes no Brasil e no mundo, mas voltou a afirmar que as medidas de isolamento e lockdown deixaram “legado de inflação” em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, como política para atender os mais humildes “obrigados a ficar em casa e perder a sua renda por determinação de governadores e prefeitos”, ele citou o pagamento do auxílio emergencial.

Afirmou ainda que o país encerrou 2020 com mais empregos formais que 2019, graças aos programas de manutenção de emprego e renda.

Segundo Bolsonaro, mais de 260 milhões de doses de vacina já foram distribuídas à população e 90% dos adultos receberam a primeira dose. Além disso, 80% da população indígena já foi vacinada.

“Até novembro, todos que escolherem ser vacinado serão atendidos”, garantiu, ressaltando que o governo apoia a vacina, mas se posiciona contra o passaporte sanitário ou qualquer obrigatoriedade relacionada à imunização.

Tratamento precoce

Bolsonaro voltou a apoiar o tratamento inicial contra a covid-19, defendendo a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do Conselho Federal de Medicina. “Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial”, declarou. “Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos”.

7 de setembro

Por fim, o presidente citou as manifestações do último dia 7 de setembro, Dia da Independência, destacando que milhões de brasileiros, “de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história, mostrar que não abrem mão da democracia”.

Ele encerrou seu discurso afirmando que o Brasil vive novos tempos. “Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e, hoje, se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que, vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz”, completou.