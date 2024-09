Após picada de único mosquito, homem é infectado com três vírus e perde os movimentos

Joseph Casey, norte-americano de 54 anos, tem intrigado médicos dos Estados Unidos (EUA). O homem foi picado por um único mosquito e, desde então, teve a confirmação de infecção com três diferentes vírus. Devido ao quadro clínico, Joseph perdeu os movimentos e a fala.

Morador de New Hampshire, estado localizado na região de New England no nordeste dos EUA, o homem testou positivo para três tipos de encefalite: Equina Oriental, do Nilo Ocidental e de Saint Louis. A encefalite se caracteriza pela infecção no sistema nervoso central e pode ser provocada por vírus, bactérias, fungos ou reações autoimunes do corpo, por exemplo. “O CDC [Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA] e os médicos infectologistas não sabem qual deles o está deixando tão doente”, disse Angela Baker, cunhada do paciente.

VEJA MAIS

Segundo Angela, Joseph falou pela primeira vez que não estava bem no início de agosto. O homem não foi internado até a piora do caso. “Meu cunhado não é um homem pequeno, e ver alguém que você ama estar tão doente quanto ele e não conseguir falar, se mover, se comunicar por mais de três semanas é assustador e angustiante”, afirmou. A família está otimista com a recuperação de Joseph, mesmo que o caminho seja difícil.

A Encefalite Equina Oriental - também chamada de Encefalite Equina do Leste - é rara em humanos e, na maior parte dos pacientes, a infecção é assintomática ou com sintomas rápidos. Quando manifestada de forma severa, a doença pode deixar sequelas físicas ou mentais. A infecção, denominada zoonose (doença transmitida entre animais e pessoas), é provocada pelo vírus Eastern equine encephalitis virus (EEEV), um RNA vírus do gênero Alphavirus.

Conhecida também como Febre do Nilo Ocidental, a Encefalite do Nilo Ocidental é uma infecção viral aguda, provocada por um vírus do gênero Flavivirus e transmitida, principalmente, por mosquitos do gênero Culex. Os humanos são considerados hospedeiros acidentais e terminais da doença. Em 20% dos casos, os indivíduos com a infecção manifestam os sintomas. A cada um entre 150 infectados desenvolvem doenças neurológicas severas.

Assim como a Encefalite do Nilo Ocidental, a Encefalite de Saint Louis é ocasionada por um vírus do gênero Flavivirus. Normalmente, os hospedeiros primários da doença são mosquitos do gênero Culex e aves silvestres, enquanto equinos são os hospedeiros terminais. A infecção pode deixar sequelas graves e, até mesmo, levar à morte.

Familiares de Joseph Casey abriram uma página para financiamento do tratamento no GoFundMe. Clique aqui para saber mais. O paciente está internado desde o dia 8 de agosto e já passou por uma traqueostomia, mas ainda não se sabe qual vírus tem provocado os principais sintomas. A meta de arrecadação é de US$ 50 mil, para cobrir despesas médicas e ajudar na recuperação total de Joseph.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)