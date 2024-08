Nova cepa de mpox está mudando rapidamente; cientistas africanos estão "trabalhando às cegas"

Cientistas que estudam a nova cepa de mpox que se espalhou pela República Democrática do Congo afirmam que o vírus está mudando mais rápido do que o esperado e, muitas vezes, em áreas onde os especialistas não dispõem de recursos financeiros e equipamentos para rastreá-lo adequadamente.

Isso significa que há muitas incógnitas sobre o próprio vírus, sua gravidade e como ele está sendo transmitido, o que complica a resposta, disseram à Reuters meia dúzia de cientistas de África, Europa e Estados Unidos.

Mpox, anteriormente conhecida como varíola dos macacos, tem sido um problema de saúde pública em partes da África desde 1970, mas recebeu pouca atenção global até que surgiu internacionalmente em 2022, levando a Organização Mundial da Saúde a declarar uma emergência de saúde global. Essa declaração foi encerrada 10 meses depois.

Uma nova cepa do vírus, conhecida como clado Ib, voltou a chamar a atenção do mundo depois que a OMS declarou uma nova emergência de saúde.

A cepa é uma versão mutante do clado I, uma forma de mpox disseminada pelo contato com animais infectados que é endêmica no Congo há décadas. O mpox geralmente causa sintomas semelhantes aos da gripe e lesões cheias de pus e pode matar.

O Congo teve mais de 18.000 casos suspeitos de mpox do clado I e do clado Ib e 615 mortes este ano, de acordo com a OMS. Também foram confirmados 222 casos do clado Ib em quatro países africanos no último mês, além de um caso cada na Suécia e na Tailândia em pessoas com histórico de viagem à África.

"Preocupa-me que na África estejamos trabalhando às cegas", disse o dr. Dimie Ogoina, especialista em doenças infecciosas do Hospital Universitário do Delta do Níger, na Nigéria, que preside o comitê de emergência da OMS para mpox. Ele deu o alarme pela primeira vez sobre a possível transmissão sexual do mpox em 2017, que agora é uma rota aceita de propagação do vírus.

"Não entendemos muito bem o nosso surto e, se não entendermos muito bem o nosso surto, teremos dificuldade em abordar o problema em termos de dinâmica de transmissão, gravidade da doença e fatores de risco da doença", disse Ogoina.

"E me preocupo com o fato de que o vírus parece estar sofrendo mutações e produzindo novas cepas."

Ele disse que o clado IIb na Nigéria levou cinco anos ou mais para evoluir o suficiente para se espalhar de forma sustentada entre os seres humanos, desencadeando o surto global de 2022. O clado Ib fez a mesma coisa em menos de um ano.

Mpox é um ortopoxvírus, da família que causa a mpox. A proteção de toda a população decorrente de uma campanha global de vacinação contra mpox há 50 anos diminuiu, pois a vacinação foi interrompida quando a doença foi erradicada.